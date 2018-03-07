فصائل الجنوب السوري تشترط تدخل أمريكي لوقف قصف المدنيين مقابل عدم التدخل بمعارك الغوطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّد مصدر عسكري في فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سورية أن الولايات المتحدة، وعبر الأردن، حذّرت من انتقال المقاتلين من جنوب سورية إلى جنوب العاصمة دمشق، أو مشاركة أي فصيل في معارك الغوطة. وأشار لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن فصائل المعارضة المسلحة اشترطت تدخل امريكي لوقف قصف المدنيين ومنع تهجير سكان الغوطة من بلداتهم نحو الجنوب أو أي رقعة جغرافية سورية أخرى مقابل التزامهم عدم المشاركة بالمعارك.

وكانت فصائل الجنوب التابعة للجيش السوري الحر، قد أعلنت في 21 شباط/فبراير الماضي، بعد اجتماع لها لبحث وسائل الضغط الممكنة ضد النظام لوقف حربه على الغوطة الشرقية، عن نيّتها تعليق اتفاقية “خفض التصعيد” نتيجة المجازر التي يرتبها النظام وسلاح الجو السوري والروسي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

واتفق قادة الفصائل عندئذ على تحديد ساعة صفر في وقت لاحق للبدء بشن هجمات عسكرية ضد مواقع النظام في الجنوب السوري، وأهمها معسكرات إزرع وخربة غزالة، مؤكدين أن “الشعب السوري واحد وقضيته واحدة لا تتجزأ” وفق توصيف أحد المتابعين للاجتماع.

ونددت الأمم المتحدة بالهجوم على الغوطة الشرقية التي أصيبت فيها المستشفيات والبنى التحتية المدنية الأخرى ووصفته بأنه غير مقبول وحذرت من أن القصف يصل إلى حد جرائم الحرب، وأصدر مجلس الأمن القرار 2401 القاضي بوقف إطلاق النار بما فيها الغوطة الشرقية، لكن النظام السوري وروسيا رفضا تنفيذ القرار بحرفيته بحجة وجود “الجماعات المتطرفة”، وقررت روسيا أن تكون الهدنة اليومية خمس ساعات فقط.