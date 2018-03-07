الكنيست الاسرائيلي يقر قانونا يجيز سحب “الاقامة الدائمة” من أهالي القدس والجولان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أقر الكنيست بالقراءة النهائية اليوم الاربعاء قانونا، يجيز لوزير الداخلية الإسرائيلي، سحب الاقامة الدائمة من سكان القدس الشرقية والجولان السورية في حال توجيه الإتهام لهم بارتكاب عملية “ارهابية” أو الإقدام على عمل يوصف بـ “الخيانة لدولة إسرائيل”، أو أن النشاط فعليا بتنظيم “ارهاب” بموجب التعريف الإسرائيلي.

ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ اكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما.

وفي حال أن الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليس بحوزته مواطنة اخرى، أو ليس له الحق في اقامة دائمة في أي مكان آخر “خارج إسرائيل”، فيتم منحه “ترخيصا بالتواجد في إسرائيل”، ما يعني منزوعة منه كافة الحقوق الاجتماعية، أو التحرك إلى خارج الوطن والعودة اليه.

وحسب النص الوارد في القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، امام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه الى المحاكم الإسرائيلية الأعلى، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا.

وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة “المعسكر الصهيوني” و”يوجد مستقبل”. وعارضه 18 نائبا من كتل “القائمة المشتركة” و”ميرتس” و”المعسكر الصهيوني”، التي شهدت انقساما ليس متساويا في الموقف من القانون.