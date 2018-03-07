إتفاق تعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برو كسل- التقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني الاربعاء في بروكسل، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرت مناقشة إمكانية تعزيز العلاقات بين الدوحة والتكتل الاوروبي الموحد.

ووفقا لبيان للجهاز التنفيذي الأوروبي، وقع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتفاق تعاون مع دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS). وسيعمل هذا الاتفاق كـ”قاعدة للحوار السياسى وتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة قطاعات التنمية والبحث والابتكار”

واستعرضت المسؤولة الاوروبية وضيفها القطري خلال اللقاء آفاق حل الازمة، التي اندلعت في حزيران/يونيو الماضي بين قطر والرباعي العربي، كما شملت أجندة النقاش الحديث عن سورية وليبيا وإيران وعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما أشارت وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا) إلى أنه جرى خلال الاجتماع “تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية الملحة، لاسيما المتعلقة بالهجرة واللاجئين، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب والسبل الكفيلة بمكافحته وتجفيف مصادر تمويله”.