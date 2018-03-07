السويحلي يدعو المجتمع الدولي لكبح جماح التدخلات الخارجية المقوضة لجهود الحوار الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبدالرحمن السويحلي، خلال لقاء الأربعاء، بالسفير السويدي فريدريك فلورن، على أن المجلس “يعمل باستقلالية كاملة ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه أو قراراته”، داعيًا السويد والمجمتع الدولي إلى “كبح جماح التدخلات الإقليمية الخارجية التي تقوض جهود الحوار والسلام” في بلاده.

ووفق بيان للأعلى للدولة، فإن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في طرابلس، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في ليبيا. كما نقل عن السفير السويدي “تأكيد دعم بلاده لحل الأزمة الليبية سلميًا من خلال الحوار والمفاوضات في إطار الإتفاق السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، مُعربًا عن تطلعه لتهيئة الظروف والأرضية اللازمة للإستحقاقات الديمقراطية القادمة.”

من جانبه شدد السويحلي على “أنّ الحوار والتوافق الوطني هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية في إطار الإتفاق السياسي الذي يضمن شراكة حقيقية بين طرفي الإتفاق”، مؤكدًا “عدم إمكانية القبول باستمرار السلطة التنفيذية في صرف الأموال دون رقابة أو مُسائلة”.