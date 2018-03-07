وفد لهيئة التفاوض بالمعارضة السورية بنيويورك من اجل التنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية “عدداً من اللقاءات مع وفود الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ليلة أمس في مدينة نيويورك الأمريكية، وبحث معهم سبل تعزيز التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2401 بشكل عاجل وفوري”.

ووفق ما اشارت الدائرة الإعلامية للإئتلاف الوطني المعارض، فإن “وفد الهيئة إلتقى كل من السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، والبعثة الفرنسية، إضافة إلى المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة، السفير فريدون هادي سينيرلي أوغلو، وأعضاء البعثة التركية”

وأكد عضو الوفد، هادي البحر أن “هناك ضرورة من قبل أعضاء مجلس الأمن لضمان وقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوماً متتالية ومستمرة”، مشدداً على “وضع آليات رقابة وعقابية على الطرف المخالف، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق المحاصرة”.

ولفت العضو في وفد المعارضة المفاوض إلى أن “إدخال المساعدات يجب أن يكون دون انقطاع، إضافة إلى إخلاء الجرحى والمرضى، ولاسيما في منطقة الغوطة الشرقية”، واعتبر أن ما يحدث هناك “من ارتكاب لجرائم حرب على نطاق واسع، يأتي بهدف فرض سياسات التهجير والتغيير الديموغرافي“.