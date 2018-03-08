الصين تحذر ترامب من مضار الحرب التجارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في إشارة إلى الإجراءات الحمائية التجارية المعلنة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “الحرب التجارية لن تكن الحل الصحيح للمشكلة أبدا، وخاصة في الوقت الذي يسود فيه تيار العولمة، ومن ثم فإن من يختار الحرب التجارية كمن يستخدم وصفة خاطئة، يضر بالآخرين ولا ينفع نفسه”.

وحذر رئيس الدبلوماسية الصينية، خلال مؤتمر صحفي الخميس على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، من أنه “في حال اندلاع حرب تجارية، فإن الصين سترد ردا عادلا ولازما، بينما نأمل أن تجري الصين والولايات المتحدة حوارا هادئا وبناء على أساس متكافئ لإيجاد حل يصب في صالح الطرفين”.

كما لفت وانغ إلى أنه “على الرغم من وجود عوامل المنافسة، فإن العلاقات الصينية – الأمريكية يتم تعريفها أكثر كعلاقة شراكة وليست منافسة”، ورأى أن “المنافسة مقبولة بالنسبة إلى الصين والولايات المتحدة، أما الخصومة فلا داعي لها، والشراكة هي المطلوبة”، حسبما نقلت عنه وكالة (شينخوا) الرسمية