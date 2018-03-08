رئيس الوزراء الايطالي: السيدة العجوز ترقص التانغو بملعب ويمبلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توجه رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني بالتهنئة لفريق يوفنتوس على تخطيه منافسه توتنهام الانجليزي مساء أمس بملعب ويمبلى بالعاصمة الانجليزية متأهلا بذلك إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وكتب جينتيلوني، القيادي في الحزب الدميقراطي، في تغريدة على تويتر “ويمبلى: تانغو السيدة العجوز”، في إشارة إلى دور اللاعبين الارجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا في قيادة نادي يوفنتوس وتغيير النتيجة من هزيمة إلى فوز ثمين بملعب مضيفه توتنهام.

وانتهز بعض متابعي جينتيلوني هذه الفرصة للتعليق على هزيمة الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية مطلع الشهر الجاري، وكتب بعضهم “أخيرا فرحة لرئيس الوزراء”.