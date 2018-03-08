ألفانو يلتقي غوتيريش ويحيط مجلس الأمن عن أولويات الرئاسة الايطالية لمنظمة الأمن والتعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نيويورك- يلتقي وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو الخميس في نيويورك السكرتير العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، حسبما أعلنت الخارجية في روما، التي لم تكشف عن أجندة اللقاء.

كما سيجتمع ألفانو مع رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية، ديفيد هاريس. ويقدم رئيس الدبلوماسية الايطالية لاحقا إحاطة أمام مجلس الأمن لتوضيح أولويات الرئاسة الإيطالية الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان ألفانو قد أعلن في وقت سابق أن “الرئاسة الايطالية ستواصل العمل، تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون، بغية التصدي بفعالية أكبر للتحديات والفرص القادمة من منطقة المتوسط”، مشيرا إلى أن “البعد المتوسطي يعد مكملا وليس بديلا للبعد الاوروأسيوي للمنظمة”. كما أضاف في إشارة إلى أزمة الهجرة، “نقترح مواجهة هذا التحدي ليس فقط من المنظور الامني ولكن أيضا بالتصدي لمواقف التعصب والتمييز، بتعزيز التعددية والمشاركة والحوار بين الثقافات والأديان، الذي يشكل ركيزة السلام والأمن “.