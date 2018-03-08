سوريون ينفون شطر النظام السوري للغوطة ويؤكدون قيادة الروس للمعارك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نفى ناشطون سوريون “قيام قوات النظام السوري بفصل غوطة دمشق إلى قسمين”، وأكّدوا “استمرار هذه القوات باستهداف الأحياء المدنية وخاصة بسلاح الطيران، موقعة المزيد من الخسائر البشرية”، التي أكّد مرصد حقوقي سوري “أنها تجاوزت الـ800 قتيل”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية قد أعلنت أن القوات السورية “هيأت ممراً جديداً لإخراج المدنيين المحاصرين في الغوطة عبر طريق جسرين المليحة”، من أجل إخراج المدنيين المحاصرين من قبل قبل من تصفهم بـ “التنظيمات الإرهابية”، وهم فصائل المعارضة المسلحة المتمركزة في الغوطة والمسيطرة عليها.

وعلى الرغم من أن عدد المدنيين الخارجين من الغوطة يكاد لا يُذكر بالمقارنة مع العدد الكلي للمدنيين المتواجدين فيها (نحو 400 ألف شخص)، إلا أن قوات النظام السوري تُصرّ على ضرورة خروج الجميع، المدنيين والعسكريين من المنطقة، كشرط لوقف القصف.

ونفى ناشط في الغوطة الشرقية أن “تكون قوات النظام قد استطاعت قسم الغوطة إلى قسمين”، وفق ما أعلن “قائد عسكري” في تحالف يدعم الحكومة السورية لوكالة (رويترز) للأنباء، وقال إن الغوطة “محاصرة بقوات النظام وقوات موالية لإيران، لبنانية وعراقية وأفغانية، لكن أحداً لم يستطع تقسيمها”،

وشدد الناشط محمد البرجي، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “تقسيم الغوطة من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية لها ولإيران سيعني إلحاق المزيد من الخسائر في صفوف هذه القوات لأنها “ستكون بين فكي كماشة”.

إلى ذلك، نفى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، صحة الأخبار التي تتحدث عن تحقيق النظام نجاحاً برياً في الغوطة وتقسيمها، وقال “لا صحة لأخبار النظام من أنه تمكن برياً من قسم الغوطة الشرقية إلى شطرين، وما حصل أنه قطع المنطقة الواقعة بين عربين ومسرابا نارياً وليس برياً أو عبر تقدم قواته”.

وأكّد المرصد السوري ارتفاع عدد الضحايا في الغوطة نتيجة قصف قوات النظام والميليشيات الرديفة لها إلى أكثر من 900 قتيل من المدنيين، مع وجود آلاف الجرحى.

كما أشار إلى أنه وثّق سقوط 91 مدنياً يوم أمس الأربعاء وحده، بعد أن قالت المعارضة السورية وناشطين وسكان من المنطقة إن النظام السوري استخدم الكلور والقذائف الحارقة في استهدافه لبلدات في الغوطة، ووقوع 60 حالة اختناق بعد قصف سقبا وحمورية.

من جهته قال البرجي إن “نسبة الأطفال بين القتلى بلغت 15%، والنساء 10%، ولا تزال جثامين عشرات المدنيين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف الجوي والمدفعي والصاروخي لقوات النظام، والعدد الكلي يزداد يومياً، ولم يعد بالإمكان معالجة الجرحى، والكثير منهم ينتظر مصيره المحتوم دون وجود أية قدرة طبية أو إسعافية لإنقاذهم”.

وقد أوقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمليات إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بسبب القصف المتواصل، رغم أن النظام السوري أفرغ 70% من محتويات أول قافلة أدخلها الصليب الأحمر، وقال ناشطون وأهالي إن القافلة كانت تضم مواداً غذائية قليلة للغاية لا تكفي لبضعة آلاف من الأشخاص وليوم واحد.

وأكّد المرصد أن عمليات الغوطة في ريف دمشق تتم بقيادة مستشارين عسكريين وضباط روس، وتنفيذ ميليشيات غير سورية موالية لإيران.

وتسعى قوات النظام للسيطرة على الغوطة بغطاء جوي وصاروخي مكثف، يسمعه كل قاطني العاصمة دمشق، وعلى مدار الـ24 ساعة تقريباً، عدا خمس ساعات صباحية قرر الروس أنها ساعات هدنة.