الوفد المصري يغادر غزة ويعود مطلع الاسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة الخميس، عبر حاجز بيت حانون (ايريز) بين قطاع غزة واسرائيل، في نهاية عدة ايام من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين وممثلي احزاب ومجتمع مدني في القطاع .

ومن المرتقب عودة الوفد برئاسة اللواء سامح نبيل وعضوية القنصل العام في رام الله خالد سامي والعميد عبد الهادي فرج، الى قطاع غزة مطلع الاسبوع القادم لاستكمال جهوده في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وكان الوفد قد التقى اليوم في غزة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد ابو عمرو.

ولم يجرِ الحديث حتى الان عن أي انطلاقة في المصالحة الفلسطينية.