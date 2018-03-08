سفير بريطانيا بمصر يشكر الأزهر على دعم بلاده للتعريف بالإسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعرب سفير بريطانيا لدى مصر جون كاسن، عن شكره لجامعة الأزهر على دعمها لبريطانيا في مجال التعريف بالإسلام.

وقال بيان للأزهر الخميس، إن الشيخ أحمد الطيب، استقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة جون كاسن”، حيث “أعرب الإمام الأكبر عن تقديره للنشاط المتميّز للسيد السفير وحرصه على تعزيز العَلاقات مع الأزهر الشريف”، مُبْديًا “استعدادَ الأزهر لتصميم برامجَ جديدةٍ بالتعاون مع المملكة المتحدة، لمعالجة التحديات والقضايا التي تواجه المسلمين في الغرب، وتقديم المِنَح للطلاب الإنجليز المسلمين للدراسة في الأزهر الشريف.

وقد أكّد فضيلة الإمام الأكبر أن “التعليم يقع عليه مسؤولية كبيرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، ورفْع الوعي بأهمية قِيَم التعايش والتعدد وقَبول الآخَر”، مبيِّنًا أن “العَلاقة بين الأزهر وبريطانيا تميّزت بتبادُل الخِبرات في مجال التعليم وتَلاقي الثقافات”.

وذكر الأزهر أن السفيرُ البريطاني، “هنّأ من جانبه فضيلةَ الإمام الأكبر بمناسبة انتهاء ترميم الجامع الأزهر”، كما “قدّم الشكرَ لفضيلته على دعم الأزهر للمؤسسات البريطانية، في مجال التعريف بصحيح الإسلام لدى المسؤولين والمجتمع البريطاني”، مُعْرِبًا عن “تَطَلُّع بلاده الى أنْ تُثْمِرَ هذه الجهودُ عن ترسيخ الاستقرار والتعايُش في بريطانيا والغرب”.