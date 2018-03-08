الرئيس العراقي يستقبل نائب الرئيس الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ استقبل رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم في قصر السلام ببغداد صباح الخميس، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسحاق جهانغيري والوفد السياسي والاقتصادي الكبير المرافق له.

وقال بيان لديوان الرئاسة إن “سيادته، أكد خلال اللقاء على عمق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين العراقي والإيراني”، مشيرا إلى “اهتمام العراق بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية في المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار لكافة شعوب وبلدان المنطقة”.

وذكر البيان أن “الرئيس معصوم رحب بمشاركة نشيطة للاستثمارات الإيرانية في مشاريع البناء وإعادة الاعمار، وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن التعاون على مستوى حماية البيئة والملاحة والسياحة”، وقد “دعا إلى تجاوز المشاكل البيروقراطية”، مشيرا إلى “أهمية انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين بعد النصر الذي حققه العراق على تنظيم داعش الإرهابي”.

وأشار البيان الى أن “الرئيس معصوم فيما جدد الإعراب عن تثمين المساعدات الإيرانية للشعب العراقي خلال المعركة ضد العصابات الإرهابية، أكد ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب على المدى الاستراتيجي وكذلك في مجال الطاقة وأسعار النفط”، مشيرا أيضا إلى أن “العلاقات بين العراق وإيران هي علاقات بين شعبين تجمعهما الكثير من الوشائج المشتركة التي تمنح العلاقة بالجار الإيراني طابعا وطيدا ومتميزا على الدوام”،

كما “أكد أيضا على ان حرص العراق الثابت على وحدته شعبه وسيادته على أراضيه واستقلاله الوطني، تقترن دائما بالحرص على رفض المساس بمصالح الدول المجاورة والصديقة كافة، ورفض النظر إلى أي منها بعيون الآخرين”، وفق قوله.

وقال البيان إن “السيد جهانغيري، نقل من جانبه للرئيس معصوم تحيات فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسن روحاني، معربا عن تقديره لما لقيه والوفد المرافق من استقبال وحفاوة خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين”، فيما “حمّله الرئيس معصوم تحياته وتمنياته العميقة للرئيس روحاني”.

وخلص البيان الى القول إن “اللقاء، حضره من الجانب الإيراني، إضافة إلى الوفد، السفير الإيراني في بغداد السيد أيرج مسجدي والسفير الإيراني السابق السيد حسن دانائي فر”.