پينوتّي: دور المرأة حاسم بمجال الدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا پينوتّي أن للمرأة دوراً حاسماً في مجال الدفاع.

هذا وستحل وزيرة الدفاع ضيفة على برنامج (پورتا أپورتا) في حلقته الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي تبثه قناة التلفزة الإيطالية الأولى (RAI1) قبل منتصف الليل بربع ساعة.

وبهذا الصدد، قالت الوزيرة پينوتّي إنه “بعد مرور أكثر من سبعة عشر عامًا على تجنيد أول امرأة، جلب حضور النساء في القوات المسلحة للأداة العسكرية تغييرا ثقافيا وتنظيميا كان يتطلبه المجتمع بأكمله”، مبينة أن “التجارب التي تم جمعها حتى الآن إيجابية للغاية”.

وذكرت وزيرة الدفاع أن “هناك ما يقرب الـ15 ألف امرأة في القوات المسلحة وأكثر من 250 امرأة عسكرية إيطالية تعملن في غرف العمليات”، واختتمت مشيرة الى أن “دور المرأة في بعض الحالات، يعدّ أمرا حاسما لتحقيق أهداف المهمات”.