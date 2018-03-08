موغيريني: سندافع عن مصالحنا التجارية إذا لزم الأمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن تصميم الاتحاد الدفاع عن مصالحه التجارية إذا لزم الأمر.

جاء ذلك في مداخلة لها اليوم أمام منتدى اقتصادي – سياسي في بروكسل، حيث تطرقت إلى “التهديدات” الأمريكية بفرض رسوم على المستوردات الأوروبية من الصلب والألومنيوم.

وأعادت المسؤولة الأوروبية التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجارية وليس لديه أي سياسة حمائية، مشددة على أن الاتحاد يحترم وجهات النظر الأمريكية بشأن الرسوم على المعادن، ولكنه لن يتورع عن الدفاع عن مصالحه التجارية.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية هامة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها دولة فيدرالية، كما يمتلك اتفاقيات اقتصادية واستثمارات في كل ولاية من ولاياتها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن اشعال حرب تجارية لن يصب في مصلحة أي طرف، وحسب كلام المسؤولة الأوروبية “سيكون لمثل هذا الأمر آثار كارثية على التجارة العالمية”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد تدارست طرائق التعامل مع الولايات المتحدة في حال تم تنفيذ التهديدات ولوحت بفرض ضرائب مقابلة على البضائع الأمريكية.