منظمة إيطالية: عيد فصح تحت شعار التضامن مع سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت منظمة “فلنساعد سورية” (AiuLaS) غير الربحية الإيطالية، إنه شهادة للقرب والتضامن مع سكان البلد الذي بلغ العام الثامن من حرب مدمرة، سنروج في الفترة السابقة لعيد الفصح، لمشروعين ينفَذان بالتعاون مع شركائنا ميدانيا.

وأضافت المنظمة في بيان الخميس، أن “المشروع الأول: غداء عيد الفصح في حلب، الذي يكلف 10 آلاف يورو سيتم تنفيذه من قبل مؤسسة (ماريستي بلو) العاملة في المدينة السورية نفسها”، وهو “تزويد حوالي ألف عائلة مسيحية ومسلمة بـ6 أطنان من المواد الغذائية”، حيث “ستتمكن كل أسرة من اختيار كيلو من اللحم من أحد الجزارين المشاركين بالمبادرة”، بينما “سيتم توزيع خمسة كيلوغرامات من الفاكهة لكل عائية في مقر المؤسسة”.

وذكر الراهب جورج صبي، وهو منسق المشروع لصالح المنظمة الإيطالية، أن “اللحوم والفواكه من المواد الغذائية التي أصبحت معظم الأسر عاجزة عن اقتنائها بسبب ارتفاع أسعارها.”

أما المشروع الثاني، فقد جاء بناء على نداء رعية الروم الأرثوذكس، وهو بعنوان “علاج وأدوية لحمص”، والذي “تهدف (AIULAS) من خلاله الى جمع وإرسال خمسة آلاف يورو لدعم التكاليف الصحية للسكان”.