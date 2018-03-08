سفير قطر لدى روما: أزمة الخليج لا ترتبط بالإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سفير قطر لدى روما عبدالعزيز بن أحمد المالكي، إن “ما يحدث بين قطر والدول العربية الأربعة (المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة والبحرين) هو صراع سياسي بحت، لا علاقة له بالإرهاب وبمكافحة الإرهاب”.

وفي حديثة خلال المائدة المستديرة بعنوان “محاربة الإرهاب وأشكال تمويله”، والتي نظمتها سفارة دولة قطر، في كلية التخصص التابعة لقوات الشرطة في روما، أضاف السفير المالكي أنه “منذ الـ5 من حزيران/يونيو الماضي، تخضع قطر لحصار ظالم”، حيث “وُجهت ضد بلادنا ادعاءات زائفة وكاذبة لا أساس لها أو مبرر، من قبل بعض الدول الشقيقة، مذكّرا بأن الدول العربية الأربع قد قطعت العلاقات مع الدوحة بذريعة أنها تمول الإرهاب.

وأردف السفير “نحن، بصفتنا دولة قطر، لا يمكننا أن نكون موضع اتهام بتمويل الإرهاب، فلقد عقدنا اتفاقات مع دول مختلفة في العالم لمحاربته”، ولذلك “فالسلطات القطرية متفائلة جدا من ناحية آثار الوساطة كويتية لحل أزمة الخليج”، واختتم بالقول “لكن الحل لا يمكنه أن يمس سيادتنا الوطنية ولو بأدنى حد”.