مسؤول دبلوماسي قطري: يلزم عمل وتعليم لمكافحة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال دبلوماسي قطري إن “من الضروري للقضاء على الإرهاب، اجتثاث أسبابه من خلال التركيز على العمل والتعليم ومكافحة الفقر”.

وفي حديثة خلال المائدة المستديرة بعنوان “محاربة الإرهاب وأشكال تمويله”، والتي نظمتها سفارة دولة قطر، في كلية التخصص التابعة لقوات الشرطة في روما، أضاف مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، فيصل بن عبدالله آل حنزاب، “نحن نتفق بالتأكيد مع المبدأ القائل بأن الإرهاب هو عدو مشترك، ولا يبدو أن هناك أي دولة محصنة ضد هذا المرض”، وبالتالي فإن محاربته ليست شأنا لبلد منفرد أو منظمة ما”، بل “يلزم موقفًا مشتركًا” بهذا الشأن.

وسلط آل حنزاب الضوء على أن “حكومة الدوحة في الخطوط الأمامية لإقتلاع الأسباب الجذرية للإرهاب”، وذلك بـ”تمويل مشاريع ترتبط بالتعليم لخلق فرص عمل في أكثر المناطق حرمانا”. واختتم قائلا، “لذلك يجب على مكافحة الإرهاب معالجة أصل المشكلة”.