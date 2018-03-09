مالمستروم: يتعين اعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم على الصلب والألومنيوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يطالب الاتحاد الأوروبي بإعفاء دوله من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مستورداتها من الصلب والألومنيوم.

ويعتبر هذا الموقف أول رد فعل أوروبي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل أمس، فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على مستوردات الصلب و 10% على الألومنيوم.

وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، اعتبرت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم، أن الاتحاد كان ولا يزال حليفاً قريباً من الولايات المتحدة الأمريكية، “وعليه يجب اعفاء دوله من هذه الإجراءات”، وفق كلامها.

وأوضحت أن الاتحاد سيطالب الطرف الأمريكي بـ”المزيد من الإيضاحات”، خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا ومن المقرر أن تلتقي مالمستروم يوم السبت القادم في بروكسل، وزير التجارة الأمريكية روبرت لايتهيزر.

وأكدت مصادر أوروبية أن اللقاء بين المسؤولين الأوروبي والأمريكي كان مقرراً منذ فترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة تضع مسألة الرسوم الجمركية على رأس جدول الأعمال.

وكان الرئيس الأمريكي أصدر قراراً بفرض رسوم جمركية على مستوردات بلاده من الصلب والألومنيوم تلبية لوعود انتخابية سابقة، ولكنه أعفى في الوقت نفسه كل من كندا والمكسيك منها.

ويدخل القرار حيذ التنفيذ الفعلي خلال 15 يوماً.

وقال البيت الأبيض إن باستطاعة باقي الشركاء التجاريين الدوليين التفاوض للحصول على إعفاءات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توعد سابقاً بإجراءات مضادة في حال فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الرسوم.