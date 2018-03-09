خبير سياسي إيطالي: الحصار ضد قطر يمكنه التحوّل إلى فرصة لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى خبير سياسي إيطالي أن الحصار المفروض على قطر من قبل الدول العربية الأربع (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين)، يمكن أن يتحول إلى فرصة لأوروبا وإيطاليا لزيادة استثماراتها وصادراتها إلى هذا البلد.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على هامش المائدة المستديرة بعنوان “محاربة الإرهاب وأشكال تمويله”، التي نظمتها سفارة دولة قطر أمس، في كلية التخصص التابعة لقوات الشرطة بروما، قال مسؤول منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية (Ispi) أرتورو ڤارڤيلّي، إن ما سلف ذكره “سيكون ممكنا إذا كنا قادرين على التصرف بسرعة وعلى المدى القصير”.

وأضاف ڤارڤيلّي أن “هناك محاولة من قطر لإستبدال اتفاقاتها التجارية في منطقة الخليج مع جهات فاعلة دولية أخرى”، وهي “تتطلع بشكل خاص إلى الغرب وتركيا، بل نحو جهات فاعلة أخرى أيضا”. واختتم بالقول “أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك بعض الفرص كهذه”.