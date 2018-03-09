الاتحاد الأوروبي يرفض قانونا إسرائيليا يسمح بشطب إقامة فلسطينيين بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الإتحاد الأوروبي رفضه تشريعا إسرائيليا جديدا يسمح بإلغاء وضع الإقامة الدائمة لفلسطينيين في القدس الشرقية.

واعتبر الاتحاد أن مثل هذا التشريع الجديد قد يعقد ويعرض لخطر متزايد وضع إقامة الفلسطينيين بالقدس الشرقية، فـ “هم سكان محميون بموجب القانون الدولي الإنساني”، حسب تعبير المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وعبرت مايا كوسيانيتش، عن خشية الاتحاد من أن يستخدم القانون الجديد من أجل “تقليص الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، والذي من شأنه أن “يقويض احتمالات حل الدولتين”، على حد وصفها.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه، على رفضه لكل أشكال الإرهاب والخيانة من أي طرف جاءت.

هذا ولا يعترف الاتحاد الأوروبي، تماشياً مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

ولا تعتبر القدس الشرقية جزء من أراضي إسرائيل بنظر الاتحاد والمجتمع الدولي، وذلك بغض النظر عن اعتبارات القانون الإسرائيلي المحلي.

و شددت المتحدثة على أن الاتحاد الأوروبي سيراقب عن كثب كيفية تطبيق هذا القانون وآثاره المحتملة على الفلسطينيين في القدس الشرقية.