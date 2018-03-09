مسؤول فاتيكاني: على ساسة إيطاليا تخفيف حدة نبراتهم وإيجاد الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا مسؤول فاتيكاني “القوى السياسية في البلاد لأن تخفف من حدة نبراتها وتعود الى اكتشاف الحوار”، وذلك بعد أيام قليلة من ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية.

ونقلت خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين عن رئيس المجلس البابوي للثقافة، الكاردينال جانفرانكو راڤازي قوله، أن “الأمل يكمن بأنه ما يزال بوسعنا إيجاد طريق مشترك للحوار، وليتسنى للموقف الإيطالي بأكمله أن يمتلك قيادة سياسية”، مؤكدا “ضرورة المرور عبر تهدئة، وانتعاش حقيقي للحوار”، أي “إمكانية أن يصغي تيارين فكريين مختلفين لبعضهما البعض، حتى قبل أن يجدا قاعدة مشتركة”.

ولفت الكاردينال على هامش تسليم مهاجرَين مسلميَن قمصان فريق ألعاب القوى الخاص بالفاتيكان، الى أن “كل لحظات عدم اليقين تمثل إشكالية دائما وتترك آثارا داخل المجتمع”، مبينا أن “التقليد الإيطالي مر بالعديد من المواقف الصعبة وتمكن من حلها دائما”. وأشار الى أن “مشكلة أنماط الشعبوية التي تجتاح أوروبا بأسرها، ظاهرة اجتماعية معقدة للغاية، ومؤلمة للغاية في بعض النواحي، لأنها تعبّر عن الرفض”.

وتابع “كما أنها تمثل حقيقة واقعة”، فـ”الخوف الذي يعاني منه البعض، والذي لا يجب استغلاله، بل السيطرة عليه في نهاية المطاف، وتجاوزه في كثير من النواحي”. وخلص راڤازي إلى القول إن “الرؤية المسيحية تتمثل بلقاء الشعوب، وهي تحاول قدر المستطاع التأكد من وجود هذا التقاطع بين الشعوب والثقافات والتنوع”.