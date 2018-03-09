الاتحاد الأوروبي تعليقا على قرار ترامب: لا لفرض قانون الغاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الاتحاد الأوروبي أن توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية مرتفعة على وردات بلاده من الصلب والألومنيوم، مع اعفاء دول بعينها، ما هو إلا توجه لفرض قانون الغاب على حساب القوانين التجارية المرعية دولياً.

جاء هذا الموقف في إطار ردود الفعل الغاضبة التي أصدرتها العديد من الأطراف الأوروبية والدولية بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% من مستوردات بلاده من الصلب و10% من الألومنيوم، مع اعفاء كل من كندا والمكسيك.

ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 15 يوماً، مع دعوة باقي الأطراف الدولية “الراغبة بالحصول على اعفاء” إلى التفاوض مع واشنطن.

ويشعر المسؤولون الأوروبيون بالضيق بسبب الانطباع السائد لديهم حالياً بأن الرئيس ترامب يعتبرهم “أعداءً تجاريين”، وليس حلفاء صادقين كما يكررون.

وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوركي كاتاينن، أن الاتحاد الأوروبي بدوله وشركاته لا يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، كما يدعي ترامب، ” ومن هنا نحن نعتبر أننا نستحق إعفاء من الرسوم المقررة”، حسب كلامه.

ويعول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على اللقاء المفترض أن يُعقد في بروكسل يوم غد بين المفوضة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، وكل من وزراء تجارة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وتأمل أوروبا أن يقدم الطرف الأمريكي يوم غد تفاصيل عن آليات ومعايير تنفيذ القرار وكيفية “منح” الاعفاء، ولكنه “لن يتم التوصل إلى تسوية جميع المشاكل يوم غد، والمشاورات ستستمر”، حسب كلام نائب رئيس المفوضية.

وبالرغم من أن كاتاينن، أقر بوجود مشاكل في القدرة المفرطة على انتاج المعادن على الساحة الدولية، ولكنه نفى أن ما تقوله واشنطن بأن منح الدول الأوروبية مساعدات لقطاع التعدين يبرر فرض الرسوم.

كما فند المسؤول الأوروبي ما تقوله واشنطن بأن الدول والشركات الأوروبية تفرغ منتجاتها المعدنية في الأسواق الأمريكية.

وهناك عامل آخر، يثير القلق في بروكسل، وهو ميل واشنطن إلى منح إعفاءات من الرسوم الجمركية لبريطانيا، وهي حتى الآن عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال كاتاينن بهذا الصدد إنه “لن نسمح بتفتيت وحدة الصف الأوروبي من قبل الأمريكيين”.

وترغب مؤسسات ودول وشركات الاتحاد بالتحرك ككتلة تجارية واحدة لمواجهة تداعيات قرار ترامب، الذي تعتبره الأوساط الدولية كارثياً على التجارة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى استعداده التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية سعياً لإعادة التوازن، وتعزيز القواعد المعمول بها وحماية العولمة. كما قام بإعداد لائحة منتجات أمريكية سيفرض عليها رسوم جمركية في حال نفذت واشنطن تهديداتها، إلا أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية قال “نتمنى ألا نضطر لتنفيذ هذه التدابير”.