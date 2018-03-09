البطريركية الكلدانية: المشاركة بالإنتخابات العراقية واجب وطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قالت البطريركية الكلدانية إن المشاركة بالإنتخابات واجب وطني على كل عراقي.

وعادت بطريركية بابل للكلدان للدعوة من جديد، على موقعها الرسمي (مار أدي)، “أبناءنا والعراقيين كافة في الداخل والخارج الى تحديث سجلاتهم الانتخابية من أجل مشاركة كثيفة في الانتخابات البرلمانية”، المقررة في 12 أيار/مايو المقبل، “لاختيار من يرونه الأفضل لتمثيلهم في مجلس النواب والأكثر اقتداراً لخدمة العراق”.

وأكدت البطريركية أن “عملية التصويت واجب وطني وأخلاقي، وفرصة لا تُفوَّت لتحقيق تقدم فعلي نحو الديمقراطية والعدالة والاستقرار والرفاهية”، وبهذه “المناسبة ونحن في زمن الصوم وعلى أبواب عيد الفصح – القيامة، تدعو البطريركية أولادها الى رفع الصلاة من اجل نجاح عملية الانتخابات وتوحيد العراقيين بروح الفريق الواحد الخلاق”.