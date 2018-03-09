زعيم رابطة الشمال الايطالية يتحدى بروكسل: نعمل على موازنة بضرائب أقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الأمين العام لرابطة الشمال ومرشح تحالف يمين-الوسط لرئاسة الوزراء، ماتيو سالفيني التحضير لموازنة “بضرائب أقل، عكس ما تريده المفوضية التي تطالب بفرض ضرائب جديدة” لتقليص العجز.

وقال سالفيني في تصريح للصحافيين الجمعة قبل إلتئام أول اجتماع لبرلمانيي الحزب اليميني المنتخبين في مدينة ميلانو “نحن نعمل على موازنة يتعين طرحها أمام البرلمان في شهر نيسان/أبريل المقبل بغض النظر عن هوية الحكومة القادمة”. واضاف “قرأت أن بروكسل تريد فرض ضرائب جديدة ، سوف نقدم موازنة بديلة على العكس تماما: بضرائب أقل”.

وأضاف سالفيني، الذي تصدر حزبه لأول مرة أحزاب تحالف يمين-الوسط في انتخابات الاحد الماضي البرلمانية، “في بروكسل سيكونون سعداء لأن الجميع سيشعر بالسعادة إذا حققت إيطاليا نموا”.

ولا تزال إمكانية التوافق على حكومة جديدة بعيدة المنال إن لم تكن مستحيلة، حيث لم تفرز الانتخابات أغلبية مطلقة.

وكان نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس نوه في تصريح سابق بأهمية أن “تحافظ ايطاليا على مسار السياسات المسؤولة بشأن الموازنة، خاصة وأنها الدولة الثانية، بعد اليونان، من حيث حجم الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى” في منطقة اليورو. كما لفت، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إلى أن “الانضباط الذي تمليه الأسواق المالية يمكن أن يلعب دورا في التأثير على اتجاه السياسة الاقتصادية للحكومة المقبلة”. ورأى المسؤول الأوروبي أنه من المهم “عدم خلق توقعات سلبية” من الأسواق بالانحراف عن المسار المتفق عليه أوروبيا بشأن ضبط الحسابات العامة لحكومات الدول الأعضاء.