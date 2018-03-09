السفير المصري لدى روما: خريطة الاستثمار الصناعي ستطلق آفاق جديدة للتعاون مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، هشام بدر عن “إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي” في بلاده؛ “لتمثل خريطة ديناميكية شاملة تستعرض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، والتي تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة”.

وأوضح السفير بدر في تصريح صحفي الجمعة أن “خريطة الاستثمار الصناعي تمثل أحد أهم مخرجات إستراتيجية التنمية الصناعية في مصر، والتي تأتي للبناء على الجهود المصرية في تحسين المناخ الاستثماري،

بدءً من عملية الاصلاح الهيكلي للاقتصاد مرورًا بقانون الاستثمار الجديد، ووصولاً إلى إطلاق الخريطة الصناعية الأولى في مصر، حيث تضم الخريطة الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية”.

وحسب الدبلوماسي المصري، فإن “الخريطة ستكون أحد محفزات التعاون الاستثماري بين مصر وإيطاليا،

بإعتبار ما تتيحه من فرصة للتعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل فرصة استثمارية متاحة من حيث الطاقة الإنتاجية وموقع التنفيذ المقترح وكذا بيانات حول الخدمات والمدخلات الأساسية وكذا المساحة المطلوبة للتنفيذ، فضلاً عن الأسواق المستهدفة”.

وأشار إلى أن “الخريطة الصناعية تستعرض 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية

هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيمياوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة”. كما نوه بأنه “سيتم تطوير الخريطة وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية”

وقد تم نشر هذه الخريطة بالكامل على الموقع الإلكترونى http://www.invegypt.com