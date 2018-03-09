جينتيلوني يهاتف يونكر بشأن الاجراءات الحمائية الأمريكية المعلنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أجرى رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني عصر الجمعة محادثة هاتفية مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، حسبما أفادت مصادر حكومية إيطالية.

وتمحورت المكالمة الهاتفية-حسب تلك المصادر- حول السياسات التجارية، في أعقاب إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب و10% على واردات الألومنيوم، مستثنيا دولتي كندا والمكسيك.

ونوه جينتيلوني خلال المكالمة مع رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن “الرسوم الجمركية ليست المسار الذي ينبغي المضي فيه قدما”، مشددا على “أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الامريكية”. وأشار جينتيلوني إلى أن القمة الأوروبية المقبلة ستنظر في “تقييم موقف أوروبي مشترك ” للرد على الاجراءات الحمائية المعلنة من إدارة واشنطن.