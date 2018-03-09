حركة خمس نجوم الايطالية تصر على اسناد رئاسة الوزراء لمرشحها دي مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن قيادي في حركة خمس نجوم الايطالية أن إسناد منصب رئاسة الوزراء لمرشح الحركة لويجي دي مايو يعتبر “شرطا أساسيا” لأي حكومة قادمة.

وقال دانيلو تونينيللي خلال لقاء مع برلمانيي الحركة المنتخبين “دي مايو هو المرشح لرئاسة الوزراء للقوة السياسية التي حازت على العدد الأكبر من الأصوات” خلال انتخابات الاحد الماضي البرلمانية والتي لم تفرز أغلبية برلمانية يمكنها حكم البلاد.

وفي إجابة على سؤال فيما كانت الحركة تنظر إلى الحزب الديمقراطي أو إلى رابطة الشمال لتكوين إئتلاف حكومي، قال “نحن ننظر إلى جميع القوى السياسية. نحن بحاجة إلى تجاوز النموذج السياسي القائم على تقاسم المقاعد، أي السلطة”. وأضاف اقترحنا برنامجنا الانتخابي مسائل مثل دخل المواطنة وخفض الضرائب وقوانين لمكافحة الفساد، وهي موجودة أيضًا في برامج القوى السياسية الأخرى، والتي يتعين أن تعطينا رأيها”.

يشار إلى أن معظم قادة الحزب الديمقراطي، الذي حل ثالثا في الانتخابات الأخيرة، رفضوا اقامة تحالف حكومي مع حركة خمس نجوم أو رابطة الشمال، الحزب الاول في ائتلاف يمين-الوسط.