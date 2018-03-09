الرئيس الصيني يدعو ترامب للبدء في الحوار مع كوريا الشمالية بأقرب وقت ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- ناقش الرئيس الصيني، شي جين بينغ ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في مكالمة هاتفية الجمعة الوضع في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية

ونقلت وكالة الانباء الصينية الرسمية عن شي قوله لترامب إنه “يقدر رغبته في حل قضية شبه الجزيرة الكورية بطريقة سياسية وانه يأمل في ان تبدأ الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الحوار في أقرب وقت ممكن وكذلك السعي لتحقيق نتائج ايجابية”.

وأعرب الرئيس الصيني عن الأمل في “الحفاظ على قوة الدفع الايجابية بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية”.

وثنائيا، رأى شي جين بينغ أنه “على الصين والولايات المتحدة التركيز على التعاون والسيطرة على الخلافات وتعزيز التعاون الاقتصادي المربح للطرفين والدفع نحو تقدم جديد في العلاقات الثنائية في العام الجديد”.