أوروبا تطلق برنامجاً جديداً لتعزيز تنمية مدن ليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم برنامجاً جديداً بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز الخدمات في العديد من المدن والبلديات في ليبيا.

وتأتي هذه الأموال من صندوق الائتمان، الذي أسسه الاتحاد لصالح عموم دول أفريقيا وتحديداً من الشق المخصص لشمال أفريقيا.

وستساهم هذه الأموال في تمويل مشاريع بنى تحتية لخدمة كل من المواطنين الليبيين والمهاجرين المقيمين في هذه البلديات، حيث “ستساعد هذه الأموال في تأمين مساعدات غذائية واغاثية واستكمال بناء مراكز طبية في كل من بنغازي وسبها وغيرها من المدن”، حسب بيان المفوضية.

وقد تم الإعداد لهذا البرنامج بالتعاون ما بين المفوضية الأوروبية والسلطات الإيطالية والذي سيساعد السلطات المحلية على توفير خدمات أولية أفضل لسكانها وللمهاجرين المتواجدين على أراضيها.

ويعول الاتحاد الأوروبي على التعاون القائم مع كل من السلطات الليبية والمجتمع المدني، فالبلديات والهيئات غير الحكومية تضطلع، برأي بروكسل، بمسؤولية هامة في التعامل مع المشاكل اليومية التي يواجهها الليبيون والمهاجرون معاً.

وتتمحور جهود الاتحاد الأوروبي على العمل من أجل نشر الاستقرار في ليبيا ، فـ” أولويتنا هي تحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل حل كل مشاكل هذا البلد، خاصة الهجرة”، حسب كلام المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان.

ويأتي التحرك الأخير هذا في إطار الاستراتيجية الأوروبية الخاصة بليبيا والتي انطلقت في بداية 2017، وأعطت نتائج “جيدة” بنظر الأوروبيين.