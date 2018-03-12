إنطلاق مؤتمر الدوحة للدفاع البحري بمشاركة إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بدأت الاثنين أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2018) الذي يستمر حتى الـ14 من آذار/مارس الجاري، ويشهد مشاركة وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي.

وقالت مذكرة للسفارة الإيطالية في قطر، إن “الحدث الهام الذي يعقد كل سنتين، افتُتِح بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”، وهو “يشهد مشاركة كبيرة ومتميزة للصناعة الإيطالية مع نخبة من شركاتنا التي ستقدم أفضل ما لدينا من الصناعة والتكنولوجيا المخصصة لأغراض الدفاع”.

وذكر البيان سفير إيطاليا في الدوحة باسكوالي سالتزانو أنه “يُنتظر وصول وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتّي، برفقة الامين العام الدفاع، الجنرال كارلو ماغراسّي”، مذكّرا بأن “هذه هي الزيارة الثانية للوزيرة بينوتّي للدوحة في غضون بضعة أشهر، بعد بعثتها في تشرين الأول/أكتوبر” الماضي، “مما يعكس تعزيز التعاون المؤسسي والصناعي بين إيطاليا وقطر في قطاع الدفاع الاستراتيجي أيضا”.

وأشار البيان الى أن “البحريتين الإيطالية والقطرية، ستقومان خلال أعمال (ديمدكس 2018) بإجراء مناورات مشتركة”، كما “ستستضيف الفرقاطة الإيطالية كارلو مارغوتّيني أنشطة أخرى على متنها، التي وصلت الى الدوحة للمشاركة بالمناسبة”.

وقالت السفارة إن “الفرقاطة كارلو مارغوتّيني التي دشنتها شركة فينكانتييري في الـ29 من حزيران/يونيو 2013 وسلتمها للقوات البحرية الإيطالية في 27 شباط/فبراير 2014، تمثل رمزا لتميّز الصناعة المحلية في مجال الدفاع، وهي الثالثة المتعددة المهمات بين الفرقاطات الأوروبية، والثانية من نوعها لإعتمادها نظام مقاومة الغواصات”.

ونوهت السفارة بأنه “سيعقد على هامش الحدث، معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان “التميّز الإيطالي في البحر. البحرية الإيطالية وبناء السفن في فينكانتييري – كوادر، تكنولوجيا وتصميم”، الذي “روجت له البحرية الايطالية وفينكانتييري، برعاية السفارة الإيطالية”. واختتمت بالقول إن “المعرض سيفتتح بحضور رئيس أركان البحرية والسفير سالتزانو”.