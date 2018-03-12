ضغوط برلمانية أوروبية على الحزب الديمقراطي لدعم حكومة بقيادة حركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بروكسل- يسعى برلمانيون أوروبيون لجمع توقيعات لحث الحزب الديمقراطي الايطالي على دعم حكومة بقيادة القيادي في حركة خمس نجوم ومرشحها لرئاسة الوزراء لويجي دي مايو، لإعاقة قيام حكومة يمين-وسط يتزعمها أمين عام رابطة الشمال، ماتيو سالفيني، المناهض للمشروع الأوروبي

ومن المتوقع إطلاق نداء لهذا الغرض خلال الساعات المقبلة يحمل توقيع برلمانيين أوروبيين من مختلف المجموعات والجنسيات.

ويعمل على هذه المبادرة نائب رئيس مجموعة الخضر، الفرنسي باسكال دراند، وتقودها الايطالية بمجموعة اليسار الوحدوي باربرا سبينيللي.

وليس من المستبعد أن ينضم إلى دعم هذه المبادرة، وفقا لما تداول في أروقة الجهاز التشريعي الأوروبي، نواب بتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا.

وكان الحزب الديمقراطي، الذي حل ثالثا في انتخابات الرابع من الشهر الجاري بعد حركة خمس نجوم (الحزب الأول برلمانيا) وإئتلاف يمين-الوسط (الإئتلاف الأكبر في البرلمان) بقيادة رابطة الشمال، قد رفض التحالف مع أي من الطرفين معلنا إنضمامه إلى المعارضة في البرلمان الجديد.