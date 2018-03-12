البابا: الكنيسة تثمِّن الالتزام السياسي إن اهتم بالصالح العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن الكنيسة تثمِّن الالتزام السياسي إن كان منصبا على الصالح العام.

ولدى استقباله برلمانيي وسياسيي مقاطعة مرسيليا الفرنسية، في صالة كلمينتين بالقصر الرسولي الاثنين، جدد البابا “تقدير الكنيسة الكاثوليكية للالتزام السياسي، عندما يكون الدافع وراء ذلك، الرغبة في تهيئة الظروف المواتية للعيش المشترك، احترام الاختلافات، الاهتمام بالأوضاع الهشة وبالناس الأكثر ضعفاً”.

وذكَّر البابا بيرغوليو بما عبّر عنه في إرشاده الرسولي “كُن مُسبَّحاً”، حين قال إن “العظمة السياسية تتجلى عندما يتم العمل في اللحظات الصعبة استنادا لمبادئ عظيمة وتفكير بالصالح العام على المدى الطويل”.