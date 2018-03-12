البابا يدعو للمثابرة على استضافة وادماج المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى “المثابرة في البحث عن وسائل تتفق مع الخير للجميع، للترحيب بالمهاجرين واللاجئين الذين يفرون من بلدانهم بسبب الحرب والفقر والعنف وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم”.

ولدى استقباله برلمانيي وسياسيي مقاطعة مرسيليا الفرنسية، في صالة كلمينتين بالقصر الرسولي الاثنين، لفت البابا الى أن “تاريخ المقاطعات التي تأثرت بالبعد المتوسطي بقوة، يشهد على ثراء التنوع فيها والذي يمثل إمكانيات حقيقية على المستوى الإنساني، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي وحتى الديني”، وأن “الأكثر أهمية من ذلك، هو أساس مبادئ الدعم والتضامن، في ظل سعي كبير للحوار السياسي وبناء توافق الآراء، والحرص على البحث عن تنمية متكاملة للجميع”.

وخلص البابا مشيرا إلى أن “المسيحيين مدعوين لتشجيع تطوير ثقافة اللقاء”، وذلك “للمساهمة ببناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية وأخوّة”.