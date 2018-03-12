سياسية يمينية إيطالية تنتقد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت رئيسة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، الحزب الثالث في إئتلاف يمين-الوسط، تجديد الاتحاد الاوروبي لعقوباته المفروضة على روسيا منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، لما لذلك من تداعيات على صادرات بلادها إلى موسكو.

وقالت جورجا ميلوني “لا أصدق: أوروبا تمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى”.

ورأت ميلوني، التي نال إئتلافها المركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولكن دول الحصول على الاغلبية البرلمانية، أن العقوبات الأوروبية “تقضي على الصناعة في إيطاليا”.

وأضافت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) “الحكومة التي نريدها في إيطاليا لا تستسلم لابتزاز بروكسل وتدافع عن الشركات الإيطالية”.