واشنطن تدين استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله –غزة- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي للإتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات “ندين الهجوم على رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله”. واضاف في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الإجتماعي “لقد دفعت حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين والجماعات المتطرفة الأخرى الفلسطينيين في غزة إلى حافة الانهيار”.

وتابع غرينبلات “الهجوم على وفد السلطة الفلسطينية وهو في طريقه لافتتاح محطة معالجة المياه في هو اعتداء على رفاهية سكان غزة”، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى”.

وكان الحمد الله اعتبر أن” استهداف موكب حكومة الوفاق الوطني، لا يمثل الوطنية الفلسطينية، وهو عمل جبان لا يمثل شعبنا، ولا أهلنا في غزة، وهي الجزء المهم من الوطن، ونحن نعمل دائما بتوجيهات من الرئيس محمود عباس الذي يصر دائما ويقول غزة غزة”.

واضاف بعد وصوله إلى مكتبه في رام الله في الضفة الغربية “تم استهدافنا بعبوات مزروعة بعمق مترين، وتم إصابة 7 من الحرس، وهم يعالجون الآن في المستشفيات في رام الله”.

وتابع “الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة، وكيف لحكومة أن تستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن”، مطالبا حركة حماس بتمكين الحكومة وتسليم الأمن الداخلي، كما أكد “أنه لا يمكن للحكومة أن تتواجد بشكل فعلي من دون أمن، وأن هذا الحادث لن يمنعنا من اتمام عملنا بغزة واتمام المصالحة، وسنبقى نعمل حتى نعود لغزة، ونتوحد ولن يكون وطن دون غزة”.

كما طالب الحمد الله حماس بالمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني مع كافة القوى الوطنية والإسلامية المشاركة، وقال “هذا عمل وطني لمقاومة المشاريع التصفوية التي تتعرض لها فلسطين”.

وبدورها، دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق الفوري في محاولة استهداف موكب الحمد الله في غزة وإلى تقديم الجناة إلى العدالة.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف “أدين الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة اليوم، وأتمنى بالشفاء العاجل للمصابين. يجب إجراء تحقيق فوري في هذا الحادث الخطير وتقديم الجناة إلى العدالة”. واضاف “ريثما يتم تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية بالكامل في غزة ، تتحمل حماس مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على القيام بعملها في القطاع دون خشية من الترهيب والمضايقة والعنف”.

وتابع ملادينوف في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أثني على قيادة رئيس الوزراء وجهوده المتواصلة لمعالجة الحالة الإنسانية الأليمة في غزة وتحقيق المصالحة. إن أولئك الذين استلهموا ونفذوا هجوم اليوم يسعون إلى تقويض هذه الجهود وتدمير فرص السلام. يجب ألا يسمح لهم بالنجاح”.