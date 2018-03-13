إيطاليا: وفاة مهاجر إريتري جوعاً بعد وصوله لميناء بوتسالّو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن مهاجراً إريترياً شاباً (22 عاما)، توفي أمس في بوتسالّو، بسبب سوء التغذية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المهاجر الشاب، وصل الى ميناء بوتسالّو أمس برفقة مجموعة من 91 شخصاً آخرين، بينهم 12 طفلاً و7 نساء، أنقذتهم سفينة منظمة (پروأكتيڤا أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، وأقلتهم الى المدينة الصقلية”، مبينة أن “الشاب نقل إلى أقرب مستشفى للإشتباه بإصابته بالسل الرئوي”، وقد “توفي خلال الليل بعد تدهور سريع لحالته وتوقف قلبه عن النبض”، حيث “تتواجد جثته الآن في قسم الطب العدلي بالمستشفى”.

وبهذا الصدد، تحدث عمدة بوتسالّو روبيرتو أمّاتونا في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، عن “ألم هائل”، فقد “شهدنا يوم أمس وصولاً مأساويا” للمهاجر الشاب، ورأينا حالة مذهلة من سوء التغذية، وليس ذلك فقط بالنسبة للشباب الذي فقد حياته للأسف، بل “وكذلك لرفاقه في الرحلة”، حيث “كانوا جميعا جلد وعظم، وكأنهم قدموا من معسكر اعتقال نازي”.

وتابع رئيس البلدية “إنهم أناس يائسون، يعانون من سوء تغذية فظيع”، مشيرا الى أن “عددا كبيرا من المهاجرين الذين وصلوا (58 شخصا) كان مصابين بحالات جرب”، وقد “أخضعوا في الحال للرعاية الطبية”، لكن “ما أذهلنا حقا كانت حالتهم الجسدية، هياكل عظمية تقريبا، رجال، نساء وأطفال دون أدنى كمية من اللحم، بل مجرد حفنة من العظام”.