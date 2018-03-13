ليبيا: مشروع لتطوير مراكز الرعاية الصحية في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أعلن في العاصمة طرابلس الثلاثاء، انطلاق مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا، لدعم وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الاولية، وذلك بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال مدير مكتب الخدمات الصحية في ليبيا، رضا شعوتة إن “المملكة المتحدة هي من ستتكلف بالمشروع من حيث الميزانية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية”.

وكشف شعوتة في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن “تكلفة المشروع تقدر بمليون و800الف يورو”.

وأوضح شعوتة أن “مدة المشروع ستكون خلال سنتين، وسينطلق اعتبارا من اليوم فعليا، على مستوى 6 مراكز صحية كنموذج أولي، ومنها ينطلق المشروع للمراكز الاخرى في ليبيا”.

هذا ويهدف المشروع الى تدريب 300 طبيب و600 ممرض و100 موظف اداري من موظفي ادارة المناطق على التخطيط الفعال وتقديم الخدمات ذات جودة عالية.

كما أشار شعوتة الى أن “ما تحتاجه الكوادر الطبية الليبية هو التدريب، وإن توفرت، فستكون الرعاية الصحية على اكمل وجه في ليبيا”.

ويشار إلى أن المستشفيات الليبية والمراكز الصحية تشهد عجزا كبيرا في الخدمات الصحية والادوية والتدريب.