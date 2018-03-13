نائب فلسطيني: استهداف موكب رئيس الوزراء لتكريس الانقسام واستمرار حصار غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غزة – استنكر رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال زيارته قطاع غزة، مؤكداً أنه هذا الحادث الإجرامي مُدان ومنبوذ من الكل الفلسطيني.

وشدد الخضري في تصريح صحفي الثلاثاء على أن “الحادث يهدف لتكريس الانقسام وضرب جهود المصالحة وخلط للأوراق وإدامة الحصار والمعاناة في غزة”، مؤكداً أن “الوحدة الوطنية هي الرد الأبلغ”. وقال “نحن في وقت صعب وحساس، وقضيتنا بحاجة لكل الجهود المخلصة، وهذا الاستهداف الخطير يضعف الكل الفلسطيني”.

وأضاف الخضري “إننا أبناء شعب واحد وقضية واحدة، وكل التحديات تفرض علينا رص الصفوف والوحدة، لعدم تحقيق أهداف هذا التفجير، ولإفشال كل مخططات ضرب الوحدة”.

وناشد الخضري، الشقيقة الكبرى مصر بـ”استمرار جهودها الُمقدرة والهامة في الاستمرار لإنجاز المصالحة الفلسطينية، وانهاء الانقسام رغم الواقع المنقسم والصعب”. واختتم مستدركا “لكن بهذه الجهود الكريمة المصرية يبقى بصيص أمل وهي صِمَام أمان لشعبنا وقضيتنا”.