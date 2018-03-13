لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة بوفد من قادة وضباط عملية البنيان المرصوص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، الثلاثاء وفداً من قادة وضباط وأمراء محاور عملية البنيان المرصوص، وفي مقدمتهم آمر غرفة العمليات اللواء بشير القاضي.

وقال بيان لمكتب السويحلي إن اللقاء، “جرى بحضور رئيس لجنة دعم الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب وعدد من أعضائها”، وكذلك “رئيس لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة”، حيث “أثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة على الإنجاز العظيم الذي حققه أبطال البنيان المرصوص بتحرير سرت من قبضة الإرهاب، والقضاء على أكبر معقل لتنظيم (داعش) خارج العراق والشام، في ظل إمكانيات محدودة وزمن قياسي أذهل العالم أجمع”.

كما أكد السيد الرئيس أن “معركة سرت هي أحدى معارك الحرب على الإرهاب وليست آخرها”، مُطالبًا بـ”اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعالجة جميع الملفات والمشاكل العالقة التي تواجه قوة البنيان المرصوص وجرحاها في الخارج والداخل”.

من جانبهم أكد آمر وضباط غرفة عمليات البنيان المرصوص أن “خطر التنظيمات الإرهابية لازال قائماً في بعض مناطق ليبيا”، مُطالبين بـ”توفير الإمكانيات والدعم اللازم للقضاء على هذه التهديدات بشكل نهائي”.

كما انتقد قادة عملية البنيان المرصوص “تجاهل السلطة التنفيذية لتضحياتهم، وعدم والوفاء بواجباتها تجاه القوات”. واختتم القادة بـ”تجديد دعمهم الكامل لقيام دولة المؤسسات والقانون بعيداً عن محاولات العسكرة أو الإبتزاز التي تقوم بها بعض الأطراف”.