أساقفة إيطاليا: امتنان عميق والتزام بمواصلة المسيرة المقترحة من البابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعرب مجلس الأساقفة الإيطاليين عن “الامتنان العميق” للبابا فرنسيس، بمناسبة السنة الخامسة لبابويته.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، أبدت رئاسة مجلس الأساقفة الإيطاليين “العزم بحماس متجدد، على مواصلة المسيرة الرعوية المقترحة من قبل البابا ببساطة وتواضع وقوة”، لافتا الى أن “البابا في عالم تجتاحه رياح اللامبالاة، لا يكل من السعي الى تقليص المسافات، الإهتمام بالناس، والانخراط في تاريخهم”.

ورفع المجلس الشكر للبابا على “الاهتمام المستمر بالفقراء، المهاجرين، السجناء والأشخاص ذوي الإعاقة”، موضحين أن البابا “يدفعنا الى الدفاع عن كرامة الإنسان وحماية الخلائق، وإعادة ربط أواصر العلاقات، دعم ذوي الأعمال المؤقتة، تعزيز الأسرة والتنديد بالاقتصاد غير المنصف”.

كما أعرب مجلس الأساقفة الإيطاليين عن “الشكر للبابا على المسؤولية المشتركة التي يدعو الكنيسة إليها، لكي تكون جسداً حياً، تحركه الشِّركة الأخوية والحرص على القيام بالخطوة الأولى وبدون خوف، للخروج للقاء الآخرين حاملين الرحمة والحنان والسلام إليهم”.