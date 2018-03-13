الفاتيكان يدعو حكومة إيطاليا الى العمل لأجل الخير المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية – قالت حاضرة الفاتيكان على لسان أمين سرها الكاردينال پييترو پارولين إن “جلّ ما أتمناه هو أن يكون هناك مرحلة تطور مادي وروحاني” في إيطاليا، “وأتمنى بكل بساطة أن يعمل الجميع من أجل هذا التطور ومن أجل الصالح العام”، تعليقا على الوضع السياسي الإيطالي.

وفي تصريحات على هامش تقديم كتاب في مدينة البندقية، الثلاثاء، تطرق وزير خارجية الفاتيكان إلى قضية الهجرة قائلا “أرد كما فعلت مسبقا، فمن الواضح أن علينا العمل مع من هو موجود على الساحة”، حيث “لا يمكننا أن نختار محاورينا”، وهذا “لا يعني أن تواصل الكنيسة لعب دورها واقتراح قيمها، على أمل أن يكون هناك انفتاح وقبول من الجانب الآخر”.

وأكد الكاردينال پارولين موقفه المتمثل بـ”إمكانية أن يكون هناك حوار مع الجميع”، وهو “ما تمناه رئيس مجلس أساقفتنا حتى قبل النتائج النهائية للانتخابات”، كما أن “لدينا الإرادة أيضا للتحدث مع الجميع، حتى حول أشياء لا نتفق عليها”، واختتم بالقول “يبدو أن من المهم أن يكون هناك حوارا حول القضايا التي قد تكون صعبة ومعقدة بشكل خاص أيضا”.