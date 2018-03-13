سالفيني: أنجزنا خطوات صغيرة بمجال الهجرة في أفريقيا وعلينا تعجيل الأمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – قال زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي ماتّيو سالفيني، لقد أنجزنا خطوات صغيرة بمجال الهجرة في أفريقيا، وعلينا تعجيل هذا الأمر.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر صحافي بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الثلاثاء، أضاف سالفيني، أن “عمليات إعادة توزيع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية كانت شحيحة”، بل “أنها كانت كانت مُزحة”، لذا “فمن الضروري الدفاع عن الحدود الخارجية”.

وخلص الأمين الفدرالي العام لرابطة الشمال الى القول “لقد تم اتخاذ خطوات صغيرة، والذهاب إلى أفريقيا لإقامة بعض نقاط تحديد هوية للمهاجرين ومرافقتهم”، لكن “يجب علينا تسريع هذا الأمر”.