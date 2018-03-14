مفوض أوروبي: واثقون بأن الحكومة الإيطالية القادمة ستلتزم بالقيم الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، عن ثقة الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن الحكومة الإيطالية القادمة ستكون ملتزمة بالعمل الأوروبي المشترك، خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة.

واعتبر أفراموبولوس أن التعاون الأوروبي الإيطالي في مجال الهجرة كان ويبقى جيداً، فهو يصب في مصلحة الطرفين، محاولاً بذلك الرد على تصريحات لزعيم رابطة الشمال الإيطالية ماتيو سالفيني، تحدث فيها عن فشل سياسة الهجرة الأوروبية.

وتبذل المفوضية الأوروبية، كما يردد مسؤولوها، كل الجهود الممكنة لدعم السلطات الإيطالية التي تتعرض لضغط هائل بسبب المهاجرين القادمين عبر المتوسط، متعهدة بالاستمرار في هذا النهج بصرف النظر عن التغيرات السياسية المقبلة في روما.

ويرى الاتحاد الأوروبي بأن إيطاليا كانت ولا تزال بحاجة له من أجل حل مشاكلها والنهوض بالتحديات التي تواجهها، ووفق كلام المفوض الأوروبي، فإن “إيطاليا ليست بلداً صغيراً، والايطاليون هم من أكثر الموالين للاتحاد بين مواطني دولنا”.

وتتابع المؤسسات الأوروبية بقلق وترقب المشاورات الجارية من أجل تشكيل حكومة إيطالية، وحسب تعبير أفراموبولوس “نحترم خيار الشعب الإيطالي ولن نتدخل به”.

وأثنى المفوض الأوروبي على الجهود التي تقوم بها إيطاليا في إطار الاتحاد من أجل التعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين.

أما بشأن اصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء والذي تجري مناقشته حالياً في أروقة الاتحاد، فقد أكد أفراموبولوس على ضرورة أن تنصب كافة الجهود لإنجاز الإصلاح المطلوب في نهاية شهر حزيران/يونيو القادم.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن إصلاح نظام دبلن يصب بالدرجة الأولى في مصلحة البلدان التي تتعرض أكثر من غيرها لضغط تدفق المهاجرين، مثل إيطاليا واليونان.