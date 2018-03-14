أسقف باكستاني: غدا سندعو البابا لزيارة بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال أسقف باكستاني “عندما سنلتقي الأب الأقدس، سندعوه إلى زيارة باكستان”.

وفي تصريحات لجميعة عون الكنيسة المتألمة البابوية، الخميس، خلال تواجد في روما للزيارة السنوية التقليدية لأساقفة باكستان للفاتيكان، أضاف رئيس أساقفة كراتشي المونسنيور جوزيف كوتس أن “دعوة البابا لزيارة البلاد مشتركة مع الحكومة الباكستانية أيضاً”، فقد “بعث رئيس الوزراء نواز شريف عام 2015، اثنين من الوزراء الاتحاديين آنذاك الى روما لتسليم رسالة دعوة إلى البابا”.

وذكر الأسقف أن “البابا فرنسيس يحظى باحترام كبير من قبل جميع الباكستانيين، بمن فيهم المسلمون، وهم يعتبرونه رجل سلام، ويثمنون خطواته العديدة تجاه المجتمع الإسلامي، وآخرها علاقاته الجيدة مع الأزهر”.

وأوضح المونسنيور كوتس أن “زيارة رسولية محتملة لا بد لها أن تنتظر حتى انتهاء الانتخابات العامة في 15 تموز/يوليو وتنصيب الحكومة الجديدة”، لكنه أعرب عن “الثقة”، بإمكانية أن يتم هذا الأمر.

هذا ويتميز البلد الآسيوي بعدم يقين كبير على ضوء المشاورات المقبلة، وبهذا الصدد، أضاف أسقف كراتشي “إن الأحزاب الرئيسية في صراع بين بعضها البعض، وكذلك التشكيلات الإسلامية، ولم يظهر حتى الان مرشح ناضج وحكيم، ولا بد من أن تكون هناك توترات”، الأمر الذي “لا يقلق المسيحيين وحسب، بل جميع السكان”.

وأشار الأسقف اللاتيني الى أن “المجتمع المسيحي الصغير في باكستان يجد قوة في التضامن الدولي”، فقد “قدّرنا كثيرا مبادرة إنارة الملعب الروماني القديم (الكولوسيوم) بالضوء الأحمر”، مبينا أن “هذه المبادرات تظهر للغرب أن في العالم مسيحيين يعانون لأنهم يعيشون في بلدان يوجد فيها فصل بين الدين والدولة”.

وخلص المونسنيور كوتس الى القول “عندما نعلم أنكم تعرفون وضعنا وتصلون لأجلنا، نشعر بأننا هناك من يشجعنا وأننا لسنا بمفردنا”.