الحمد الله إلى روما للمشاركة بالمؤتمر الاستثنائي للأونروا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غادر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، الأراضي الفلسطينية متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يرافقه سفير فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يأتي المؤتمر الوزاري الاستثنائي ضمن إطار “الحفاظ على الكرامة وتقاسم المسؤولية وحشد العمل الجماعي من أجل الاونروا”.

ويرتقب مشاركة مسؤولين من العديد من الدول المؤتمر إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وسيرأس وزراء خارجية الأردن والسويد ومصر، المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم الأونروا، في وقت تواجه فيه أزمة مالية اثر قرار الولايات المتحدة الأمريكية خفض مساعداتها إليها.