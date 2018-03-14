دعم أطلسي و أوروبي لبريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر كل من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي عن تضامنهما المطلق مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي سيرغي سكربيل وابنته على أراضي المملكة المتحدة، والتي تزداد الشكوك بضلوع موسكو المباشر في تدبيرها.

وعبر الحلف عن قلقه العميق إزاء استخدام مستحضر كيميائي سام في احدى دوله الأعضاء، مشيراً إلى أنه الحدث الأول من نوعه منذ تأسيس الحلف، و”يعتبر الأمر هجوماً عشوائياً ضد المملكة المتحدة وخرقاً واضحاً للمعايير والاتفاقيات الدولية”، وفق بيان ناتو الصادر اليوم.

ودعا الحلف روسيا إلى الكشف عن الكامل والتام عن برامجها الخاصة بالأسلحة الكيميائية لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

أما الاتحاد الأوروبي فقد، عبر على لسان رئيسه دونالد توسك عن تضامنه الكامل مع بريطانيا في هذه القضية، وقال “نحن مستعدون لمناقشة الأمر خلال القمة القادمة”، كما جاء في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

المفوضية الأوروبية، من جانبها، اعتبرت “الهجوم الكيمياوي” الذي أدى إلى تسميم العميل الروسي وابنته أمر مثير للصدمة، ورأت أن “ما حدث يشكل خطراً على الجمهور والمدنيين في دولة عضو في الاتحاد”، حسب المتحدث باسمها. وأوضح الكسندر وينتدرستن، أن الاتحاد، بدوله ومؤسساته، جاهز لدعم بريطانيا من أجل إظهار الحقيقة.

هذا وكانت السلطات البريطانية قد تعهدت بفرض عقوبات على روسيا في حال لم تتعاون موسكو في الكشف عن حقيقة تسميم العميل الروسي وابنته.