شركة إيطالية تعلن عن صفقة مع قطر بـ3 مليار يورو لشراء 28 مروحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت شركة الصناعات الفضائية الإيطالية (ليوناردو) عن صفقة مع دولة قطر بمبلغ يتجاوز الـ3 مليارات يورو، لتبيع لها 28 مروحية أوروبية من طراز NH90.

وذكرت (ليوناردو) أن وزارة الدفاع القطرية أعلنت الأربعاء عن توقيع عقد لشراء 28 طائرة هليكوبتر متوسطة الحجم، ذات محركين. وقد تم الإعلان عن إبرام الاتفاقية في إطار معرض (DIMDEX) للدفاع البحري الذي يقام في الدوحة، بحضور وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا پينوتّي، والرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، أليساندرو پروفومو.

وبهذا الصدد، قال پروفومو إن “حضورنا في سوق طائرات الهليكوبتر قد تعزز بإبرام عقد ضخم مع قطر”.

وأوضحت الشركة أن “قيمة البرنامج الشامل للصفقة بالنسبة لكنسورتيوم الطائرات المروحية، تتجاوز الـ3 مليارات يورو”، والذي “ينطوي على 16 مروحية من طراز (NH90 TTH) للعمليات البرية، و12 مروحية من طراز (NH90 NFH) للمهمات البحرية، فضلا عن حزمة كاملة من الدعم والصيانة والتدريب والتدخلات في مجال البنية التحتية”.

وأشارت ليوناردو الى أن “البرنامج يمكن توسيعه في المستقبل بإضافة 12 وحدة إضافية (6+6) في مزيج من طرازي (TTH وNFH)”، مبينة أنها ستعمل “بصفة مقاول رئيسي لإدارة البرنامج بأكمله مع الزبون” القطري.

وذكرت الشركة أنها ستكون مسؤولة “أيضاً عن التجميع النهائي وتسليم المروحيات البحرية الـ12 من مصنعها في مدينة البندقية”، إلى جانب “توفير حزمة دعم وتدريب لمدة ثماني سنوات لأطقم العمل والفنيين”، على أن “تبدأ عمليات التسليم قبل حزيران/يونيو 2022 وتستمر حتى 2025”.