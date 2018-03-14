وفد طاوي يدعو البابا لزيارة تايوان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن وفداً طاوياً قدِم الى حاضرة الفاتيكان لدعوة البابا فرنسيس لزيارة تايوان.

وذكر بيان فاتيكاني أن البابا قال لدى استقباله للوفد، قبيل لقاء الأربعاء المفتوح، “اشكركم على زيارتكم واشكركم على الدعوة لزيارة تايوان”، كما “أشكركم جزيل الشكر على زيارتكم وكلماتكم، ويسرني عملكم المشترك مع المجلس البابوي للحوار بين الأديان، إنه حوار لا يقصتر على الأفكار وحسب”، بل “إنه حوار إنساني من شخص إلى آخر، يساعد الجميع على النمو كأفراد في طريقنا للبحث عن المطلق، أي الله”.

وخلص البابا الى القول “شكراً جزيلاً لكم، شكراً لكم على حسن نيتكم”، وفق مذكرة الكرسي الرسولي.

ووفقا لموسوعة ويكيبيديا، فإن الطاوية تشتمل على مجموعة مبادئ تنقسم بين فلسفة وعقيدة دينية، مشتقة من المعتقدات الصينية الراسخة القدم، وهي تعتبر الثانية من بين كل المدارس العقلية التي عرفتها البلاد، من حيث تأثيرها على المجتمع الصيني بعد الكونفشيوسية.