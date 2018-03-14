حركة خمس نجوم تتوقع تشكيل حكومة بوقت أقل مقارنة بألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- توقع مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو الاتفاق على تشكيل حكومة في بلاده في وقت أقل مقارنة بألمانيا، التي سعت عبر ستة أشهر لتأمين أغلبية برلمانية بين الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين.

وقال دي مايو، في لقاء مع رجال أعمال في مدينة ميلانو “لدي الاعتقاد بأننا سنستغرق وقتا أقل مقارنة بوقتهم”، في إشارة إلى ألمانيا.

ولم يكشف دي دي مايو عن تحالفات ممكنة للحركة، الحزب السياسي الأول في البرلمان الجديد ولكن بدون أغلبية تمكنها الحكم لوحدها، وذلك في وقت رفضت فيه القوى الرئيسية الأخرى، الحزب الديمقراطي ورابطة الشمال، بإئتلاف يمين-الوسط، إمكانية تشكيل إئتلاف حكومي مع خمس نجوم.