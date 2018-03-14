الأعلى للدولة الليبي: إصابة عنصري أمن واختطاف 4 من الشرطة بكمين إستهدف السويحلي خلال زيارة لمدينتي غريان ويفرن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا تعرض رئيسه عبدالرحمن السويحلي والوفد المرافق له لـ”كمين مُسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن اليوم الأربعاء، ونتج عن ذلك إصابة 2 من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان”.

وأفاد في بيان بأن الكمين المسلح “من قبل عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة في منطقة ظاهر الجبل، وقد قام عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة بالتصدي لهم والتعامل معهم بالتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية مما اضطرهم للفرار”.

وذكر البيان، الذي تسلمت وكالة (آكي) الإيطالية نسخة منه أن “رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق له أصروا على استكمال الزيارة بالرغم مما حصل”، وفي هذا الصدد “يشكر المجلس الأعلى للدولة المجلس البلدي غريان ويفرن وككلة وأعيان الجبل بكامله على حفاوة الإستقبال وإلحاحهم على استضافة وفد المجلس”.